VW-Chef Diess sieht Volkswagen in schwierigerer Lage als 2018

Zusätzliche Kostensenkungen und ein schnellerer Umbau seines Unternehmens sei entscheidend, um gegenüber neuen Rivalen mit starker Finanzkraft zu bestehen, sagte der CEO in einem Interview. Ihn beschäftigt nicht nur die Frage, wie VW mit Tesla mithalten kann, sondern auch das Risiko, dass mit Apple ein weiterer mächtiger Konkurrent mit nahezu unbegrenzten Mitteln in den Automarkt eintreten könnte.

Trotz aller Bemühungen befinde sich VW derzeit eher in einer schwierigeren Situation als 2018, als er sein Amt antrat, sagte Diess. Was sich wirklich geändert habe, und was er in diesem Ausmass nicht erwartet habe, sei die Sicht der Kapitalmärkte auf die Branche.

In den knapp zweieinhalb Jahren, seit Diess vor Investoren sagte, VW müsse ein Bewertungsniveau anstreben, das stärker an das von Apple, Amazon.com und Google heranreicht, um in zwei Jahrzehnten noch zu existieren, ist die Lücke nur gewachsen. Tesla hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden Dollar erreicht, womit das Unternehmen mehr wert ist als die nächsten sechs wertvollsten Autohersteller zusammen.

VW habe noch nicht hinreichend bewiesen, dass das Unternehmen im neuen Wettbewerbsumfeld bestehen kann, und die Bewertung orientiere sich immer noch an der “alten” Autobranche, so Diess.

Das führe zu einem grossen Nachteil beim Zugang zu den notwendigen Ressourcen. VW müsse seine Kostensituation erheblich verbessern und an der Effizienz arbeiten, um das traditionelle Autogeschäft wesentlich stärker auf Rendite auszurichten.

