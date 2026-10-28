Bereits im Frühjahr hatte der VW-China-Chef seine Ambitionen gesenkt - und war statt von 3,5 bis 4 Millionen Fahrzeugen für 2030 eher von rund 3,2 Millionen ausgegangen. In den früheren Zahlen seien Exporte noch nicht berücksichtigt gewesen, sagte Brandstätter nun. Damit werde man aber einen Teil des Rückgangs in China ausgleichen können. Das Ziel sei weiterhin, grösster internationaler Autobauer in dem Land zu bleiben.