Mehr als elf Jahre nach der Aufdeckung der Abgasmanipulationen ist der fünfte Betrugsprozess der Auftakt für das letzte grössere Strafverfahren zu dem Komplex in Braunschweig. Den sieben ehemaligen VW-Führungskräften und Mitarbeitern wird unter anderem vorgeworfen, in leitenden Positionen trotz Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung pflichtwidrig die weitere Herstellung und Vermarktung der Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Betroffen sind nach Angaben des Gerichts mehr als neun Millionen Fahrzeuge. Für die Verhandlung wurden mehr als 150 Termine bis Dezember 2028 anberaumt.