Tarifrunde betrifft 130'000 Menschen

Der Forderungskatalog, den das Unternehmen an die IG Metall übergeben hat, besteht demnach aus mehreren Bausteinen. Volkswagen will so eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. «Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage», teilte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz mit. Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. «Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten».