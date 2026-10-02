Ein Schraubenabriss könne zum Lenkungsausfall führen, hiess es in der Rückrufdatenbank. Als Gegenmassnahme werde die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistente Schraube ersetzt. Betroffen sind bei der tschechischen VW-Tochter die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb. Von Skoda lag zunächst keine Stellungnahme vor.