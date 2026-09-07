Volkswagen hatte ​im ​Dezember 2024 beschlossen, die Fertigung des T-Roc-Cabrios in dem ehemaligen ⁠Karmann-Werk in Osnabrück im Sommer 2027 auslaufen zu lassen. Danach hatte ​der Konzern Alternativen geprüft, Insidern ⁠zufolge auch eine Übergabe an den israelischen Rüstungskonzern Rafael. Ein direkter Verkauf war allerdings wegen der Bedenken des VW-Grossaktionärs ‌Katar nicht zu machen gewesen, wie Reuters schon im Juni berichtet hatte. Das Emirat hat ein besonderes Verhältnis zu Israel, weil es auch Kontakte zur radikal-islamistischen Hamas unterhält. Seine Beziehungen zu Israel hat ‌es nicht normalisiert wie andere Nachbarstaaten am Golf, die inzwischen enge wirtschaftliche und militärische ​Verbindungen aufgebaut haben. Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unter Beteiligung Niedersachsens ist nun die kompliziertere Lösung.