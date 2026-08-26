Mit Blick auf den drohenden Stellenabbau insgesamt sagte der VW -Boss, dass es in einem nächsten Schritt insbesondere um die Kosten ausserhalb der direkten Fahrzeugproduktion gehe - also: Konzernstellen, zentrale Funktionen, Entwicklung oder Vertrieb. Blume hatte im Frühjahr angekündigt, an einem neuen «Zielbild 2030» für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen.