Die VZ Gruppe verzeichnete erneut eine hohe Nachfrage nach ihren Beratungsdienstleistungen und konnte die Zuflüsse von neuen Kundengeldern deutlich steigern. Insgesamt erhöhte sich der Betriebsertrag um rund 14 Prozent auf 316,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 131,9 Millionen Franken, was einem Anstieg um 17,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entsprach.