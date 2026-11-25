Weiter auf hohem Niveau

Die Chancen stehen gut, dass die gute Lage anhält. So signalisiert der sogenannte Bauindex für das vierte Quartal eine auf hohem Niveau stabile Bautätigkeit, wie der SBV weiter mitteilt. Zuversicht gibt auch der hohe Bestand an Aufträgen mit einem Wert von 15,76 Milliarden. Insgesamt zogen die Baufirmen im dritten Quartal Aufträge im Wert von 6,05 Milliarden an Land, was einem Plus von 3,8 Prozent entspricht.