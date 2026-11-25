Zwischen Juli und September kletterten die Umsätze in der Schweizer Bauindustrie im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,4 Prozent auf 7,10 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Damit hat sich das Wachstum beschleunigt, nachdem im ersten Halbjahr ein Plus von 3,1 Prozent resultiert hatte. Für die ersten neun Monate steht nun ein Wachstum von 4,0 Prozent auf 18,27 Milliarden zu Buche.
Vor allem der Wohnungsbau boomte, wie das Wachstum von über 7 Prozent im dritten Quartal zeigt. Aber auch der Tiefbau verbesserte sich um 5,0 Prozent, nachdem er im zweiten Quartal noch nicht auf Touren gekommen war.
Weiter auf hohem Niveau
Die Chancen stehen gut, dass die gute Lage anhält. So signalisiert der sogenannte Bauindex für das vierte Quartal eine auf hohem Niveau stabile Bautätigkeit, wie der SBV weiter mitteilt. Zuversicht gibt auch der hohe Bestand an Aufträgen mit einem Wert von 15,76 Milliarden. Insgesamt zogen die Baufirmen im dritten Quartal Aufträge im Wert von 6,05 Milliarden an Land, was einem Plus von 3,8 Prozent entspricht.
Insbesondere die höhere Bautätigkeit im Wohnungsbau sei erfreulich, kommentiert der SBV die neusten Zahlen. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass strukturelle Hemmnisse den Bau zusätzlicher Wohnungen weiterhin erschweren würden. Insbesondere müssten Bau- und Bewilligungsverfahren einfacher, schneller und planbarer werden, fordert der Verband.
rw/hr
(AWP)