Von wegen gross und schwerfällig: Der Nahrungsmittelgigant Nestlé widerlegt die alten Vorurteile und steigert den Umsatz im dritten Quartal aus eigener Kraft um fast 5 Prozent. Das liegt weit über den von Analysten erwarteten 2,6 Prozent.

Das wiederum ermöglicht es dem Traditionsunternehmen aus Vevey, die diesjährigen Wachstumsvorgaben zu erhöhen. Neuerdings wird ein organisches Umsatzwachstum von um die 3 Prozent (zuvor 2 bis 3 Prozent) angestrebt. Und Beobachter erachten selbst die neuen Wachstumsvorgaben noch als eher konservativ, liegen die durchschnittlichen Analystenschätzungen doch schon heute bei 2,9 Prozent.

Neue Kursrekorde möglich

Die Wachstumsbeschleunigung zu verdanken hat Nestlé insbesondere dem Online-Geschäft. Dieses steuerte in den ersten neun Monaten fast 50 Prozent mehr zum Umsatz im Vorjahreszeitraum und war zuletzt immerhin für 12,3 Prozent des Gruppenumsatzes verantwortlich. Damit wandeln die Westschweizer auf den Spuren von Amazon.com und Co.

Beobachter sehen darin einen möglichen Kurstreiber für die seit Monaten sträflich vernachlässigte Nestlé-Aktie. Schon seit April bewegt sich diese in einem engen Seitwärtstrend. Dank der kräftigen Wachstumsbeschleunigung im zurückliegenden Quartal und der Erhöhung der diesjährigen Wachstumsvorgaben schliesst man in den Handelsräumen hiesiger Banken nicht aus, dass die Aktie in den Genuss neuer Kursrekorde kommt. Die bisherige Bestmarke bei 113,20 Franken liegt mehr als 12 Monate zurück.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die Nestlé-Aktie zur Stunde 2,6 Prozent auf einen Mittelkurs von 110,25 Franken. Das verleiht auch dem Swiss Market Index (SMI) Rückenwind.