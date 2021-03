Im frühen Handel in Fernost sackte die Lira am Montag (Ortszeit) zum Dollar um zeitweise 13 Prozent auf 8,36 Lira ab. Am Donnerstag hatte die Währung noch deutlich zugelegt, nachdem Notenbankchef Naci Agbal die Zinsen überraschend deutlich angehoben hatte.

Erdogan als erklärter Gegner hoher Zinsen war damit aber offensichtlich nicht einverstanden gewesen. In einer überraschenden Mitteilung im Amtsblatt hatte es am Samstag geheißen, Agbal werde durch Sahap Kavcioglu ersetzt, einem Ex-Banker, Ex-Abgeordneten der Regierungspartei und erklärten Gegner einer straffen Geldpolitik. Es war das dritte Mal seit Mitte 2019, dass Erdogan den Notenbankchef entließ. Agbal war erst seit knapp fünf Monaten im Amt.

(Reuters)