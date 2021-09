Thomas Jordan steht seit dieser Woche wieder auf der Kommandobrücke der Schweizerischen Nationalbank (SNB). "Wir konnten die geldpolitische Lage diese Woche wie gewohnt diskutieren", sagte Jordan am Donnerstag im Anschluss an die Lagebeurteilung an einer Telefonkonferenz. Jordan nutzte die Gelegenheit, um sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen für den grossen Einsatz in den letzten Wochen zu bedanken.

Er habe sich mittlerweile gut erholt und könne seine Aufgaben und Verpflichtungen wieder voll wahrnehmen. "Ich habe selbstverständlich während dieser Zeit das eine oder andere in der Geldpolitik auch mitverfolgt", räumte Jordan ein. "Die SNB hat in dieser Zeit immer bestens funktioniert", betonte der Chef der Schweizer Notenbank. Er sei ja auch hin und wieder eine Woche in den Ferien, relativierte er seine vorübergehende Absenz.

(AWP/cash)