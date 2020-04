Der Euro könnte im Jahresverlauf um weitere rund 8 Prozent fallen und damit auf Parität zum Dollar oder noch darunter, erwartet Australia & New Zealand Banking. Ein solches Niveau wurde seit 2002 nicht mehr erreicht. Seit Jahresbeginn ging es bereits 3 Prozent abwärts.

Ein Mangel an Haushaltskoordination im Euroraum, im Gegensatz zu der kombinierten geld- und haushaltspolitischen Reaktion in anderen Ländern, hat ANZ zu der Prognose veranlasst, sagte Brian Martin, ein leitender internationaler Ökonom der Bank. Er geht davon aus, dass der Euro bis September auf 1 Dollar und zum Jahresende auf 99 Cent fallen wird - von derzeit rund 1,0870 Dollar. Diese Prognosen sind niedriger als alle anderen in einer Bloomberg-Umfrage, deren niedrigste Schätzung sonst bei 1,05 Dollar liegt.

"Wenn sich die Eurozone nicht den Herausforderungen stellt, denen sich ihre finanziell schwächeren Mitglieder gegenübersehen, oder sie nicht beginnt, ihre Nettoauslandsvermögensbestände zu repatriieren, rechnen wir mit einer weiteren Euro-Abwertung", schrieb Martin in einer Note. "Wenn Brüssel die fiskalische Zwangsjacke der angeschlageneren Volkswirtschaften der Eurozone nicht lockern kann, wird sich das Risiko eines stärkeren Rückgangs des Euro eröffnen."

US-Politik stützt den Dollar

Er erwartet auch, dass die US-Politik den Dollar unterstützt, was die Schwäche des Euro noch verstärkt.

Die unbegrenzte quantitative Lockerung der Federal Reserve bedeutet, dass die USA Käufer für die erhöhte Emission von Staatsanleihen haben, was die Notwendigkeit einer höheren Risikoprämie oder eines schwächeren Dollars verringert, sagte Martin. Der Greenback profitiere zudem vom gedämpften Inflationsdruck.

"Der rasche Anstieg der Volatilität in den letzten Wochen hat Devisenprognosen gefährlicher als normal gemacht, aber es gibt einige grundlegende Säulen, die darauf hindeuten, dass der Aufwärtstrend des Dollars intakt ist", sagte Martin aus London.

(Bloomberg)