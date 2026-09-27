Entscheidungen verschoben - aber das Problem ist schon da

Eigentlich hatten die Bundesregierung und die für die Verfassungsschutzbehörden der ​Länder zuständigen Innenminister schon entsprechende Pläne zur Absicherung vorlegen wollen. Denn in etlichen anderen Politikbereichen wie etwa bei den Wissenschaftsministern ​gibt es bereits Absprachen, wie verhindert werden kann, dass eine radikale AfD-Landesregierung bundespolitische Absprachen lahmlegt. «Natürlich gibt es Vorbereitungen - aber man wartet noch ab, weil nicht mal klar ist, ob AfD und Linke überhaupt Regierungen bilden werden», heisst es aber in Sicherheitskreisen gegenüber ‌Reuters. Bisher regiert etwa in Magdeburg weiter Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) - und könnte dies theoretisch noch monatelang tun. In Berlin wiederum könnte die Linke im Fall einer Regierungsbildung auf die Besetzung des Innenministeriums verzichten.