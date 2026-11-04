«Aus heutiger Sicht ‌dürfte allerdings kaum ein Weg an einer Zinserhöhung ​vorbeiführen, wenn sich der Inflationsausblick nicht deutlich verbessert», erklärte Nagel laut Redetext. Die Teuerungsrate im Euroraum war im September auf 3,8 Prozent gestiegen. Grund seien vor allem die durch die Konflikte im Nahen Osten gestiegenen Energiepreise. Die Geldpolitik müsse verhindern, dass daraus ein breiter Preisauftrieb entstehe. Denn dieser könne ‌letztlich auch die Preise anderer Waren und Dienstleistungen stärker erhöhen sowie auf die Lohnforderungen durchschlagen, mahnte Nagel. «Das würde wiederum die Preise nach oben treiben.»