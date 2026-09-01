Nagel betonte, es gebe dabei ​aber auch eine gute Nachricht. Denn die sogenannte Kerninflation - ohne die schwankungsanfälligen Preise für ‌Energie und Nahrungsmittel - sei zurückgegangen auf 2,4 von zuvor 2,5 Prozent. Derzeit seien somit noch keine sogenannten Zweitrundeneffekte zu sehen. Damit sind Folgen des ​Energieschubs ​gemeint, die eine Lohn-Preis-Spirale in Gang ⁠setzen und damit die Teuerung verfestigen ​könnten. Zuletzt mehrten sich ⁠die Signale, dass sie sich mit einer Zinserhöhung gegen den starken ‌Preisauftrieb stemmen werden.