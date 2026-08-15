«Wir sehen das an unseren Anfragen und in Gesprächen», sagte Luke Sussams in einem Interview. Er ist Leiter Nachhaltigkeit und Transformationsstrategie EMEA bei der Wall-Street-Firma Jefferies. Die Brände «fesseln die Aufmerksamkeit und beeinflussen Anleger». «Das ist zum wichtigsten Thema geworden.»
Brände in Frankreich, Spanien und Griechenland haben diesen Sommer einen Gesamtschaden und wirtschaftlichen Verlust von bis zu 19,1 Milliarden Euro verursacht. Das geht aus einer ersten Schätzung von AccuWeather hervor. Das sind umgerechnet 22 Milliarden Dollar. In Kanada und den USA lösten Brände Massenevakuierungen aus. Sie verbrannten Millionen von Hektar Land.
Vor diesem Hintergrund veranstaltet Jefferies nächste Woche eine Kundenveranstaltung. Sie dreht sich darum, wie Anleger ihre Portfolios an eine Welt anpassen können. Diese Welt wird zunehmend von steigenden Temperaturen geprägt. Das Thema Resilienz bleibe trotz wachsender Beweise für seine Bedeutung relativ nischenhaft. Das sagte Sussams.
«Wenn man mit einem klassischen Portfoliomanager darüber spricht, hat er keine Ahnung, wovon man redet», sagte er. Doch die finanziellen Risiken, die mit Hitze verbunden sind, zu ignorieren, werde immer teurer. Das fügte er hinzu.
Oxford Economics teilte in einer Notiz vom Dienstag mit, dass niedrige Wasserstände im Rhein Chemie-, Metall- und Bauunternehmen am stärksten gefährden. Die Lieferketten seien gestört.
Diese Entwicklung bedeute auch höhere Inflation. Zudem würden Atom- und Wasserkraft nun «durch heisse Flüsse nachteilig beeinflusst. Das führt dazu, dass Erdgas die Strompreise bestimmt». Das schrieb Oliver Rakau in der Notiz. Er ist Chefökonom für Deutschland beim Forschungsinstitut.
In England dreht die weit verbreitete Dürre die Erntemuster um. Die Landwirtschaft wird damit zu einer Frontlinie des Klimawandels.
Für Ökonomen sind Temperaturen nun ein wichtiger Indikator. Man müsse sie messen, um Inflation und Bruttoinlandsprodukt vorhersagen zu können. Das sagte Carsten Brzeski letzten Monat. Er ist globaler Leiter Makro bei der ING Group.
Gleichzeitig erreichte die Finanzierung für die Anpassung an die globale Erwärmung im Jahr 2024 nur 64 Milliarden Dollar. Das ist ein Bruchteil der mehr als zwei Billionen Dollar an Klimafinanzierung in jenem Jahr. Das geht aus dem neuesten Bericht des Climate Policy Initiative hervor.
«Wie so oft wird der Privatsektor eintreten, sobald dies eine tragfähige Investitionsmöglichkeit ist», sagte Sussams. Es brauche zudem eine Grundlage, die diesen Bereich entrisikiert habe.
Anleger, die etwas Zeit in dieses Gebiet investieren, würden bald feststellen, dass es Hunderte von Unternehmen gibt. Diese verkaufen Produkte und Dienstleistungen, die «die Resilienz der Realwirtschaft gegen physische Klimarisiken von Natur aus stärken». Das sagte Sussams.
Viele dieser Unternehmen «stellen einfach Rohre her. Sie bauen Kanalisationssysteme und machen solche Dinge».
Sussams sagte, die Kundenveranstaltung nächste Woche am 19. August werde sich darauf konzentrieren, Unternehmen zu identifizieren. Diese könnten als potenzielle Gewinner hervorgehen. Zudem solle herausgefunden werden, welche Unternehmen in einer zunehmend von extremer Hitze geprägten Umwelt am stärksten Verlusten ausgesetzt seien.
«Die langfristigen Trends werden klar sein», sagte Sussams. «Das ist sowohl ein langfristiges Risiko als auch eine langfristige Investition.»
(Bloomberg/cash)