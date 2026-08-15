Brände in Frankreich, Spanien und Griechenland haben diesen Sommer einen Gesamtschaden und wirtschaftlichen Verlust von bis zu 19,1 Milliarden Euro verursacht. Das geht aus einer ersten Schätzung von AccuWeather hervor. Das sind umgerechnet 22 Milliarden Dollar. In Kanada und den USA lösten Brände Massenevakuierungen aus. Sie verbrannten Millionen von Hektar Land.