Trumps Firma Trump Media and Technology Group hatte den Dienst im Juli angekündigt. Es dürfte das erste ‌Mal sein, dass ein mit einem amtierenden Präsidenten verbundenes Unternehmen den Zugang zu dessen Äusserungen verkauft. In einer Stellungnahme erklärte Trump Media: «Truth Social bietet ein branchenübliches API-Produkt an, für das ​eine erhebliche Nachfrage in allen Branchen besteht. Wir nehmen die Vertraulichkeit ​unserer Kunden ernst. Dieser Bericht basiert auf irreführenden ​Informationen, die von anonymen Informanten verbreitet werden, um unserem Unternehmen, unseren Kunden und Aktionären zu schaden.» Ein ‌Sprecher des Weissen Hauses, Davis Ingle, sagte, weder Trump noch seine Familie seien direkt an Anlageentscheidungen beteiligt. «Präsident Trump handelt nur im besten Interesse aller US-Bürger – deshalb haben sie ihn ​mit überwältigender ​Mehrheit in dieses Amt wiedergewählt.»