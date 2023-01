Die Volatilität hat das Handelsgeschäft weiter beflügelt und die Erträge in diesem Bereich auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren getrieben. Die fünf grössten Handelsabteilungen an der Wall Street werden in diesem Quartal voraussichtlich einen Ertrag von 22 Milliarden Dollar erzielen, was einem Zuwachs von 9,9 Prozent entspricht. Der grösste Teil davon entfällt auf den Handel mit Festverzinslichen, wo die Rohstoff-, Devisen- und Renten-Händler eines der erfolgreichsten Jahre aller Zeiten erlebten. Schlechter sah es im Aktienhandel aus.