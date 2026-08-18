Die Experten sehen die Fortsetzung der Rally primär durch einen breiten KI-Superzyklus angetrieben. Die hohen Investitionen der Cloud-Giganten in die KI-Infrastruktur wirkten wie ein enormes Konjunkturpaket für die Privatwirtschaft, das die Produktivität und die Gewinnmargen ähnlich stark steigern soll wie während des Booms in den späten 1990er-Jahren.