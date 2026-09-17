Ed Yardeni, einer der grössten Optimisten - sprich Börsenbullen - an der Wall Street, senkt seine Prognose für den S&P 500 Index zum Jahresende. Dies geschieht nur einen Monat, nachdem er diese angehoben hatte.
Der Präsident von Yardeni Research reduzierte sein Kursziel von 8400 auf 7900 Punkte. Das neue Ziel impliziert einen Anstieg von 4,1 Prozent gegenüber dem Schlussstand des Aktienindex am Mittwoch.
«Angesichts des jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen senken wir unsere Schätzung für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 zum Jahresende von 19,8 auf 18,6, wodurch sich unser Jahresendziel von 8400 auf 7900 verringert», schrieb Yardeni in einer Mitteilung an seine Kunden.
Der erfahrene Stratege hatte sein Ziel für den S&P 500 im August von 8250 auf 8400 angehoben - ein Niveau, das angesichts einer «fabelhaften» Gewinndynamik sogar seinen eigenen, bis dahin höchsten Prognosewert für den Index übertraf.
Yardeni ist in dieser Woche bereits der zweite Stratege, der seine Einschätzung für den S&P 500 nach unten korrigiert, da die Skepsis unter Analysten gegen Ende des Jahres der Zwischenwahlen zunimmt. Diese nach unten gerichteten Prognoseanpassungen sind die ersten seit März, als Unsicherheit durch den Krieg im Iran herrschte.
Ohsung Kwon von Wells Fargo senkte sein Ziel in dieser Woche von 7950 auf 7700 Punkte. Er begründete dies damit, dass sich der seit einem Jahrzehnt anhaltende Gewinnwachstumszyklus voraussichtlich verlangsamen werde, während gleichzeitig die Risiken im Technologiesektor stiegen. Kwon hatte sein Ziel im Juni angehoben, als sich die USA und der Iran auf die Unterzeichnung eines vorläufigen Friedensabkommens zubewegten - ein Schritt, der seiner Ansicht nach makroökonomische Bedenken hätte lindern sollen.
Es gab jedoch auch Strategen, die ihre Prognosen in dieser Woche nach oben korrigierten, darunter Savita Subramanian von der Bank of America und Michael Purves von Tallbacken Capital Advisors, dessen Kursziel von 8500 Punkten nun den Höchstwert am Markt darstellt.
Yardeni geht weiterhin davon aus, dass «die Wirtschaft bis zum Ende des Jahrzehnts ohne Rezession wachsen wird». Der Analyst erklärte, sein Zielwert für das Ende dieses Jahrzehnts liege unverändert bei 10'000 Punkten. Er fügte hinzu, dass die ursprüngliche Prognose von 8400 Punkten für das Jahresende nun als Zielwert für Mitte 2027 beim S&P 500 gilt. Seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2027 von 425 US-Dollar bleibt unverändert.
(Bloomberg/cash)