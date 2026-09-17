Ohsung Kwon von Wells Fargo senkte sein Ziel in dieser Woche von 7950 auf 7700 Punkte. Er begründete dies damit, dass sich der seit einem Jahrzehnt anhaltende Gewinnwachstumszyklus voraussichtlich verlangsamen werde, während gleichzeitig die Risiken im Technologiesektor stiegen. Kwon hatte sein Ziel im Juni angehoben, als sich die USA und der Iran auf die Unterzeichnung eines vorläufigen Friedensabkommens zubewegten - ein Schritt, der seiner Ansicht nach makroökonomische Bedenken hätte lindern sollen.