Laut der Analyse von Morgan Stanley könnte SpaceX bis zum Jahr 2040 einen Umsatz von mehr als 3,3 Billionen Dollar erzielen. Auch Goldman Sachs sieht in den drei zentralen Geschäftsfeldern Raumfahrt, Konnektivität und künstliche Intelligenz jeweils das Potenzial, innerhalb der nächsten fünf Jahre und darüber hinaus Märkte mit einem Volumen von mehreren Billionen US-Dollar zu erschliessen.