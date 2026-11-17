Die bisherige Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 bestätigte Chef Josh D'Amaro: Geplant ist abermals ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie. Der Gewinnanstieg dürfte dabei vor allem in der ersten Jahreshälfte anfallen. Dabei setzt Disney etwa auf den Kinostart von «Avengers: Doomsday» am 18. Dezember sowie auf die Übertragung des «Super Bowl», dem grossen Finalspiel der National Football League (NFL) im Februar. Für die zweite Jahreshälfte sagt der Konzern dagegen relativ stabile operative Ergebnisse voraus.