Sulphur Partners beschäftige derzeit 50 Mitarbeitende in den Niederlassungen in Kanada, den USA und den Niederlanden und biete verfahrenstechnische Beratung, spezialisierte Tests und Schulungen an, teilte SGS am Freitag mit. Das Unternehmen helfe Kunden in der Aminwäsche- und Schwefelrückgewinnungsindustrie, leistungsfähiger und umweltfreundlicher zu werden.

Mit der Übernahme hole sich SGS "proprietäre Technologie und branchenführendes Fachwissen in verschiedenen Prozessen für die globale Raffinerie- und Gasaufbereitungsindustrie" ins Haus, wird SGS-Chef Frankie Ng in der Mitteilung zitiert. Die Übernahme ist Teil der Nachhaltigkeitslösungen von SGS, um die Kunden auf ihrem Weg zur Energieeffizienz und zur Verringerung des Kohlenstoff- und Schwefelgehalts in Raffinerieprodukten, Gas und Emissionen zu unterstützen.

(AWP)