RGIPL ist auf geotechnisches Engineering für die Bau- und Infrastrukturindustrie spezialisiert und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 41 Millionen Singapur-Dollar. RGIPL wurde 2000 gegründet und hat aktuell 487 Mitarbeiter. Der Grossteil des Geschäfts werde in Singapur erzielt und das Unternehmen habe Projekte im öffentlichen und privaten Sektor, schrieb SGS am Montag in einer Mitteilung. Finanzielle Angaben zur Übernahme machte SGS nicht.

Die Übernahme unterstütze die strategische Entwicklung von SGS und beschleunige die regionale Wachstumsstrategie in Singapur und Südostasien, wird SGS-Chef Frankie Ng in der Mitteilung zitiert.

(AWP)