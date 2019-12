SGS verkauft das sogenannte "Pest Management & Fumigation"-Geschäft (PMF) an die schwedische Anticimex. Der Warenprüfkonzern ist in den Benelux-Staaten seit 1982 im PMF-Geschäft tätig, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Einheit mit Büros im belgischen Melsele und im niederländischen Beuningen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Jahresumsatz von rund 13 Millionen Euro.

Der Verkauf werde im Rahmen der Entwicklung des Geschäftsportfolios vollzogen, heisst es. Er soll noch im ersten Halbjahr 2020 zu einem Abschluss kommen. Ein Verkaufspreis wird in der Mitteilung nicht genannt.

(AWP)