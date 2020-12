SGS werde die Einrichtungen anhand der Gate Group-eigenen Checkliste für Lebensmittelsicherheit und des SGS-eigenen COVID-19-Sicherheitskontrollprogramms prüfen. Damit soll die Einhaltung der Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Coronavirus SARS-COV-2 sichergestellt werden, teilte SGS am Donnerstag mit.

Die in Zürich domizilierte Gategroup betreibt nach eigenen Angaben das umfangreichste Catering-Netzwerk in der Luftfahrtindustrie und bedient jährlich mehr als 700 Millionen Passagiere von mehr als 200 Betriebsstätten aus in mehr als 60 Ländern.

(AWP)