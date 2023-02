Sein jüngster Anlagebericht, der am Wochenende publiziert worden ist, enthält das Wort “mistake” vier Mal. Bloomberg-Autor Justin Fox hat nachgezählt. In Anbetracht des Umstandes, dass der gesamte Bericht nur 4455 Wörter enthielt, sei dies viel, so Fox. Buffett habe den kürzesten Shareholder-Newsletter innerhalb von 44 Jahren verfasst. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Buffett mit 92 Jahren langsam zurückziehen wird. Berkshire steuert klar auf einen Generationenwechsel zu. Vize-Chairman Charlie Munger ist gar schon 99 Jahre alt.