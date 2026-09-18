Zum Jahreswechsel hatte Warren Buffett ‌bereits das Amt des Vorstandschefs an Greg Abel übergeben. «Meine Erwartungen an ihn waren von Anfang an unermesslich, und er hat sie übertroffen», bilanzierte Buffett ​in einem Brief an die Aktionäre. «Deshalb ist die Zeit ​reif, um den Übergang abzuschliessen.» ​Er habe seit 1965 für Berkshire gearbeitet, «und ich habe immer noch den besten Job der ‌Welt», schrieb er. Aber «Gevatter Zeit gewinnt immer. Er war gleichwohl grosszügig mit mir.»