Das Hauptaugenmerk der Investoren liege voraussichtlich auf den Margenaussichten für Generika vor dem Hintergrund des zunehmenden Preisdrucks durch chinesische Hersteller von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und dessen potenziellen Auswirkungen auf das vierte Quartal sowie das Jahr 2027. Überdies dürften erste Einschätzungen zum Marktpotenzial für GLP-1-Generika nach der jüngsten Markteinführung in Brasilien sowie die Dynamik der kürzlich lancierten Biosimilars auf Interesse stossen. Der Experte von Goldman Sachs geht davon aus, dass Sandoz seine Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigen wird. Sandoz legt die Umsatzupdates zum dritten Quartal 2026 am 26. Oktober vor.