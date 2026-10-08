«Die meisten Teilnehmer schätzten ein, dass eine weitere Anhebung der Zielspanne für den Leitzins (Federal Funds Rate) bis Jahresende wahrscheinlich angemessen wäre», hiess es im Protokoll. Die stimmberechtigten Mitglieder des FOMC unterstützten einstimmig die Entscheidung des vergangenen Monats, die Zielspanne für den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 Prozent bis 4,00 Prozent anzuheben. Damit haben die «Falken», welche eine straffere Geldpolitik begrüssen, die «Tauben», welche generell eine lockerere Geldpolitik bevorzugen, hinter sich gelassen.