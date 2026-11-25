Der Kospi-Index war am Mittwoch um mehr als 6 Prozent gefallen. Diese Kursbewegungen unterstreichen gemäss den Experten der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), dass der Auftritt von Jensen Huang lediglich ein Randaspekt war und nicht den eigentlichen Grund für den Vertrauensverlust darstellt: Höhere Zinsen stellen Investoren vor Herausforderungen und lassen Zweifel an der Tragfähigkeit jener Finanzierungsstrukturen aufkommen, die den Ausbau im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) vorantreiben.