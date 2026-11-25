Der Franken, der US-Dollar und der Yen waren die drei stärksten Währungen im G10-Raum, während die asiatischen Währungen und Aktienmärkte angesichts einer Rückkehr der Risikoaversion deutliche Verluste hinnehmen mussten.
Der Kospi-Index war am Mittwoch um mehr als 6 Prozent gefallen. Diese Kursbewegungen unterstreichen gemäss den Experten der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), dass der Auftritt von Jensen Huang lediglich ein Randaspekt war und nicht den eigentlichen Grund für den Vertrauensverlust darstellt: Höhere Zinsen stellen Investoren vor Herausforderungen und lassen Zweifel an der Tragfähigkeit jener Finanzierungsstrukturen aufkommen, die den Ausbau im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) vorantreiben.
Auch die Privatbank UBP weist in einem Kommentar auf die Problematik der Frankenstärke in einem Risk-Off-Umfeld hin. Sollten die Aktienmärkte weiter nachgeben, könnten Kapitalrückflüsse in traditionelle Überschusswährungen den Franken stärken.
Die Privatbank prognostiziert einen Rückgang des Dollars zum Franken von 0,85 Ende 2026 auf 0,80 im September 2027. Auch gegenüber dem Euro dürfte der Franken aufwerten. Hier erwartet die Bank einen Rückgang von 0,94 auf 0,92 Franken.
Konjunkturdaten im Fokus
Im Blick stehen zahlreiche US-Konjunkturdaten, die durch den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden.
Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank.
Aber auch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter stehen im Fokus, denn diese geben nicht nur Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, sondern auch über die Kauflaune bei den Konsumenten.
Am Mittwochabend rückt noch das Fed-Beige-Book in den Fokus.