SKW Stickstoffwerke Piesteritz gehört zu den Firmen, die keine Möglichkeit haben, Lieferungen im Voraus durch Langfristverträge zu sichern. Sie ist der grösste Ammoniakproduzent und industrielle Erdgasverbraucher Deutschlands. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben weitgehend auf kurzfristige Käufe angewiesen. Die Preise sind zuletzt erstmals seit der Energiekrise 2022 auf mehr als 100 Euro je Megawattstunde gestiegen.
Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Moskau 2022 seine Pipeline-Lieferungen nach Europa drastisch reduziert. Die Gaspreise stiegen daraufhin auf Rekordhöhen. Einige energieintensive deutsche Hersteller mussten ihre Produktion drosseln.
Seitdem hat die Bundesregierung Gasimporteure wie die staatliche Sefe und Uniper dazu ermutigt, langfristige Verträge abzuschliessen. Damit sollen Lieferquellen diversifiziert und die Verwundbarkeit bei globalen Preisschocks begrenzt werden. Unternehmen können solche Vereinbarungen zudem nutzen, um ihre Energiekosten festzuschreiben.
Doch diese Absicherung steht nicht allen offen. Energieversorger können für langfristige Käufe Sicherheiten oder Bankgarantien verlangen. Für manche Unternehmen sind solche Verträge deshalb unerreichbar. EWE — einer der grössten regionalen Versorger — erklärte, keine Termingeschäfte mit Kunden ohne Bonitätseinstufung abzuschliessen.
«Dort besteht ein erhöhtes Ausfallrisiko, und wir würden eine Bankbürgschaft als Sicherheit sehen wollen», sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler. «Da das oft nicht möglich ist, beschaffen viele dieser Unternehmen im Spotmarkt.» In Bayern haben die Unternehmen Völpel und ZiFood Ende September Insolvenz angemeldet. Die im Familienbesitz befindliche Firma Völpel trocknet seit drei Generationen Bio-Obst, Gemüse und Tee. Das Unternehmen hatte den auf Vakuumtrocknung spezialisierten Betrieb ZiFood in Sachsen fünf Jahre zuvor übernommen.
Inhaber German Völpel machte stark gestiegene Energiekosten und landwirtschaftliche Verluste während eines heissen, trockenen Sommers verantwortlich. Beide Unternehmen hatten 2019 günstige Gasverträge mit dreijähriger Laufzeit abgeschlossen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurden diese jedoch gekündigt. Seitdem waren die Unternehmen weitgehend vom Spotmarkt abhängig. Ihnen fehlten die Mittel, um Absicherungsvereinbarungen abzuschliessen, sagte Völpel gegenüber Bloomberg.
Langfristige Vereinbarungen mit Kunden hätten verhindert, dass die Gruppe die höheren Kosten vollständig durch Preiserhöhungen weitergeben konnte, so der Geschäftsführer und Inhaber.
Die Unternehmen überstanden die Energiekrise 2022, indem sie die Produktion reduzierten und Beschäftigte in Kurzarbeit schickten. Doch ihre Reserven seien aufgebraucht gewesen, nachdem der Krieg im Iran die Spotpreise für Gas auf das Fünffache und damit auf 5,7 Eurocent je Kilowattstunde steigen liess, sagte Völpel.
Kredite sind nicht das einzige Hindernis bei der Absicherung von Gaspreisen. Grosse Gasverkäufer verlangen von Industriekunden im Allgemeinen, langfristige Gaskäufe mit vertraglich vereinbarten Verkäufen abzugleichen. In Branchen mit langlebigen Gütern ist das einfacher, weil sich die Produktion weit im Voraus planen lässt. Der Kupferrecycler Aurubis hat laut öffentlichen Unterlagen den Grossteil seiner Energiekäufe bis 2027 abgesichert. Der Chemiekonzern Lanxess erklärte, einen Teil seines Energiebedarfs bis 2028 abgesichert zu haben.
Für die DiHAG-Gruppe ist es dagegen schwierig, den Gasbedarf mehr als drei bis fünf Monate im Voraus zuverlässig abzuschätzen. Das Unternehmen betreibt zehn Metallgiessereien und hat rund 60 Prozent seines Gasbedarfs abgesichert. Den Rest kauft es am Spotmarkt. Dadurch stiegen die Kosten um bis zu 25 Prozent, wie Vorstandsvorsitzender Alex Lissitsa sagte. Auch die Finanzierung ist ein Hindernis. Für Giessereien sei es «so gut wie unmöglich» geworden, Bankkredite zu erhalten, während sie zugleich in Energieeffizienz investieren müssten, sagte Lissitsa.
Deutschlands grösste Industrieunternehmen verfügen über mehr Ressourcen, um ihre Risiken zu steuern. BASF-Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth sagte im vergangenen Monat, der Chemiekonzern sei besser als die meisten anderen Unternehmen für den Umgang mit dem Preisschock gerüstet. Bei SKW stellt sich die Herausforderung anders dar. Erdgas mache 80 bis 90 Prozent der Produktionskosten aus, sagte SKW-Vorstandsvorsitzender Carsten Franzke. Die Kunden seien hauptsächlich Landwirte, die Düngemittel kaufen und sich üblicherweise nicht lange im Voraus zu Käufen verpflichten. Gaspreise festzuschreiben, ohne zu wissen, wie viel Düngemittel verkauft werden kann, würde ein weiteres Risiko schaffen. Der Düngemittelbedarf der Landwirte hänge vom Wetter ab. Zugleich binde ein weit im Voraus erfolgender Einkauf Kapital, so Franzke.
Preise von zeitweise über 100 Euro pro Megawattstunde seien für viele energieintensive Unternehmen auf Dauer ruinös, sagte Christian Seyfert. Er ist Geschäftsführer des VIK, eines Verbands, der energieintensive Unternehmen vertritt. Laut Seyfert stellten solche Preise eine ernsthafte Bedrohung für den Industriestandort Deutschland dar.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie erklärte, Unternehmen müssten das daraus entstehende Risiko tragen, wenn sie sich für Käufe zu Spotpreisen entscheiden. Anders liege der Fall bei Unternehmen, die langfristige Verträge abschliessen wollen, von Lieferanten jedoch abgewiesen werden. Solche Fälle könnten problematisch sein, meinte der Energieexperte Carsten Rolle. Die Politik solle prüfen, wie diese Unternehmen vergleichbare Möglichkeiten zur Absicherung erhalten können.
(Bloomberg/cash)