Deutschlands grösste Industrieunternehmen verfügen über mehr Ressourcen, um ihre Risiken zu steuern. BASF-Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth sagte im vergangenen Monat, der Chemiekonzern sei besser als die meisten anderen Unternehmen für den Umgang mit dem Preisschock gerüstet. Bei SKW stellt sich die Herausforderung anders dar. Erdgas mache 80 bis 90 Prozent der Produktionskosten aus, sagte SKW-Vorstandsvorsitzender Carsten Franzke. Die Kunden seien hauptsächlich Landwirte, die Düngemittel kaufen und sich üblicherweise nicht lange im Voraus zu Käufen verpflichten. Gaspreise festzuschreiben, ohne zu wissen, wie viel Düngemittel verkauft werden kann, würde ein weiteres Risiko schaffen. Der Düngemittelbedarf der Landwirte hänge vom Wetter ab. Zugleich binde ein weit im Voraus erfolgender Einkauf Kapital, so Franzke.