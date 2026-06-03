In den letzten Monaten ist aber einiges geschehen, was den Anstieg auf das diese Woche erreichte 19-Monate-Hoch erklärt. Zum einen bewegten sich die Jahreszahlen 2025 alles in allem in den Analysten-Erwartungen. Umsatz und operativer Gewinn lagen etwas über, der Reingewinn ein Stück unter dem Konsens. In den Tagen nach der Zahlenvorlage überarbeiteten oder bestätigten Analysten ihr Kursziel für Emmi: Kepler Cheuvreux ging von 900 auf 950 Franken, Berenberg blieb bei 900 Franken. Die Analysten beider Investmenthäuser bestätigten zudem das «Buy»-Rating.