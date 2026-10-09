Die Aussicht auf eine Präsidentschaftswahl im April kommenden Jahres erhöht die Unsicherheit. Präsident Emmanuel Macron kann nicht erneut kandidieren. Zwei der führenden Kandidaten für seine Nachfolge versprechen einen entschiedenen Bruch mit seiner zentristischen Agenda. Die rechte Politikerin Marine Le Pen hat zugesagt, das Defizit drastisch zu reduzieren. Ihre Partei hat jedoch keine Erfahrung mit einer nationalen Regierungsführung, und Ökonomen halten ihre Pläne für unglaubwürdig. Le Pen hat die EZB zudem aufgefordert, einzugreifen und dabei zu helfen, Frankreichs Finanzierungskosten zu senken. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon hat vorgeschlagen, Frankreichs Schuldenberg zu bekämpfen, indem ein Teil der von der Banque de France und der EZB gehaltenen Schulden gestrichen wird.