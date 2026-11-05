Ein MSCI-Referenzindex für europäische Bekleidungs- und Luxusmarken verzeichnete seit seinem Höchststand im Jahr 2023 einen Kursrückgang von 39 Prozent - ein Einbruch, der den Rückgang während der Covid-19-Pandemie übertrifft und nur mit dem Einbruch während der globalen Finanzkrise vergleichbar ist. Der Rückgang in diesem Jahr steht in besonderem Widerspruch zu einer Stabilisierung der Gewinnschätzungen und einer für dieses Jahr sowie für 2027 erwarteten Rückkehr zum Wachstum. Abgesehen von der anhaltenden Gewinnresilienz der Juweliere sind optimistischere Stimmen laut geworden, nachdem defensive Marktsegmente im Oktober eine Outperformance verzeichneten. Strategen von Kepler Cheuvreux, darunter Arnaud Girod, haben Anfang dieser Woche den Sektor «Nicht-Basiskonsumgüter» taktisch übergewichtet. Sie halten die Bewertungen von Luxusaktien nach ihrem Kursrückgang für attraktiv und stellen fest, dass «Anleger nun eher zyklische Aktien nachfragen werden, die empfindlich auf niedrigere Zinsen reagieren».