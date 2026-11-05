Der Einbruch bei europäischen Luxusaktien lässt Anleger daran zweifeln, ob nicht vielmehr tiefgreifende strukturelle Kräfte, und nicht etwa ein zyklischer Abschwung, eine Gefahr für die Gewinne und eine kurzfristige Erholung der Aktienkurse darstellen.
Die anhaltende Kaufzurückhaltung chinesischer Konsumenten und die allgemeine Belastung der Konsumenten weltweit durch die steigende Inflation haben die Bewertungen in Europas Vorzeigesektor stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein von Goldman Sachs zusammengestellter Korb von Luxusaktien hat im Jahr 2026 um 14 Prozent nachgegeben. Er notiert im Vergleich zum breiteren europäischen Markt auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse der Branchenriesen LVMH und Hermès sind auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt eingebrochen.
Am Mittwoch schlossen sich Luxusaktien einer Rallye nach den US-Zwischenwahlen an und legten zusammen mit anderen seit dem Sommer unter Druck geratenen Branchengruppen zu. Der Goldman-Korb legte um 4,2 Prozent zu - so stark wie seit Mai nicht mehr. Doch Anleger haben in den vergangenen drei Jahren bereits mehrfach erlebt, wie sich vielversprechende Phasen wie diese als Fehlstarts erwiesen haben. Die Fragen, mit denen die Branche konfrontiert ist, wurden durch das Ergebnis der US-Wahlen nicht gelöst.
«Der Luxussektor steht vor einem zyklischen Abschwung, der zunehmend strukturelle Schwächen offenbart», sagte John Plassard, Leiter der Anlagestrategie bei Cité Gestion. Jahrelang profitierten diese Unternehmen von einer nahezu perfekten Kombination aus chinesischem Konsum, steigenden Preisen, starker Markenattraktivität und wachsenden Margen, so Plassard. «Heute werden mehrere Säulen dieses Modells gleichzeitig in Frage gestellt.» Was von einigen als ein Jahr angekündigt wurde, in dem es wieder zu Gewinnwachstum kommen würde, hat bislang stattdessen eher Stagnation gebracht, insbesondere im Bereich des Soft-Luxus. Diese enttäuschten Hoffnungen auf eine Erholung erklären, warum etablierte Aktien, die zuvor als weitgehend immun gegen allgemeine Marktschwankungen galten, nun ihre schlimmsten Einbrüche seit Jahren erleben.
Analysten von Bernstein unter der Leitung von Luca Solca erklärten, dass Muster aus früheren Einbrüchen des chinesischen Immobilienmarktes darauf hindeuten, dass es mindestens drei weitere Jahre dauern könnte, bis die chinesischen Konsumenten «aus ihrer Konsumflaute herauskommen und bei frei verfügbaren Ausgaben wieder die Initiative ergreifen». Die Nachfrage nach Luxusgütern sehe zudem eine aufkommende Bedrohung durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz, so die Analysten.
«Die Deglobalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz werden wahrscheinlich die Gehälter und die Beschäftigungslage der Angestelltenklasse unter Druck setzen und damit ein zunehmend polarisiertes Konsumumfeld verstärken», schrieben Solca und seine Kollegen. Ein solches Szenario dürfte theoretisch High-End-Marken wie den Birkin-Taschenhersteller Hermès oder Brunello Cucinelli SpA begünstigen, doch auch sie wurden in den diesjährigen Ausverkauf hineingezogen. Hermès, das zuvor als immun gegen die konjunkturellen Schwankungen galt, unter denen erschwinglichere Marken leiden, erhielt im Oktober von Goldman Sachs und der UBS erstmals seit über einem Jahr «Verkaufen»-Empfehlungen.
«Hermès ist in gewisser Weise zum Opfer seines eigenen Erfolgs geworden», sagte die UBS-Analystin Zuzanna Pusz und wies darauf hin, dass sich die Unternehmensgrösse in den vergangenen sieben Jahren mehr als verdoppelt habe. «Geringere Knappheit, sich normalisierende Bedingungen auf dem Wiederverkaufsmarkt und die zunehmende Bedeutung von Taschen ohne Kontingent deuten darauf hin, dass Hermès zunehmend nachfrageorientiert und konjunkturabhängig wird.» Wer entschlossen ist, positivere Signale für Luxusaktien zu finden, kann auf das Potenzial für eine taktische Erholung verweisen, die auf den Kursgewinnen vom Mittwoch aufbaut.
Ein MSCI-Referenzindex für europäische Bekleidungs- und Luxusmarken verzeichnete seit seinem Höchststand im Jahr 2023 einen Kursrückgang von 39 Prozent - ein Einbruch, der den Rückgang während der Covid-19-Pandemie übertrifft und nur mit dem Einbruch während der globalen Finanzkrise vergleichbar ist. Der Rückgang in diesem Jahr steht in besonderem Widerspruch zu einer Stabilisierung der Gewinnschätzungen und einer für dieses Jahr sowie für 2027 erwarteten Rückkehr zum Wachstum. Abgesehen von der anhaltenden Gewinnresilienz der Juweliere sind optimistischere Stimmen laut geworden, nachdem defensive Marktsegmente im Oktober eine Outperformance verzeichneten. Strategen von Kepler Cheuvreux, darunter Arnaud Girod, haben Anfang dieser Woche den Sektor «Nicht-Basiskonsumgüter» taktisch übergewichtet. Sie halten die Bewertungen von Luxusaktien nach ihrem Kursrückgang für attraktiv und stellen fest, dass «Anleger nun eher zyklische Aktien nachfragen werden, die empfindlich auf niedrigere Zinsen reagieren».
Da sich die Bewertungen jedoch auf Mehrjahrestiefs befinden und die Luxusaktien extrem unterschiedliche Kursentwicklungen aufweisen, spricht vieles dafür, selektiv vorzugehen. Dies gilt umso mehr, als der wichtige chinesische Markt bislang noch keine wirklichen Anzeichen einer Erholung zeigt. «Aktienkurse können sich relativ schnell erholen, wenn Bewertungen attraktiv werden oder die Erwartungen übermässig pessimistisch sind», sagte Plassard von Cité Gestion. «Eine nachhaltige Erholung des gesamten Sektors erfordert jedoch eine stärkere chinesische Binnennachfrage, sich stabilisierende Margen und den Nachweis, dass Marken Wachstum generieren können, ohne sich in erster Linie auf Preiserhöhungen zu verlassen.»
(Blomberg/cash)