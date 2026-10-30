Im Vergleich zum SMI, der auf einem Rekordhoch notiert, notieren Lonza immer noch gut 25 Prozent unter dem vor fünf Jahren erreichten Allzeithoch von 784,50 Franken. Geht es nach Barclays, soll der Titel über die nächsten zwölf Monate knapp unter dieses Niveau vorstossen. Die britische Investmentbank bekräftigt das Vertrauen in die Papiere der Lonza und hob am Freitag das Kursziel für den Schweizer Pharmazulieferer auf 770 von 730 Franken an. Die Einstufung wird auf «Overweight» belassen.