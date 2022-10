Dennoch fand ein Grossteil der Krypto-Verkäufe in der ersten Hälfte des Jahres 2022 statt, was sich in den börsengehandelten Fonds widerspiegelt: Die Geldabflüsse aus Krypto-Fonds haben sich im dritten Quartal verlangsamt, was ein Zeichen dafür ist, dass viele Investoren bereits aus der riskanten Anlageklasse abgezogen sind. Bei einer schädlichen Mischung aus geringem Volumen und kleinen Mengen ist die Befürchtung gross, dass ein solches Umfeld dazu führen könnte, dass die Preise im Falle eines Ausverkaufs noch stärker fallen würden.