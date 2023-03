Wie erklären Sie sich die geringe Arbeitslosigkeit im Kontext der Konjunktur? Nachholeffekte? Pensionierte Babyboomer? Eine Megakonjunktur?

Das spielen mehrere Effekte hinein. Ja, ein Teil der raschen Absorption der Arbeitskräfte ist dem Nachholeffekt nach der Pandemie geschuldet. Tausende waren in der Kurzarbeit. Dann wurden die Pandemiemassnahmen auf einen Schlag aufgehoben. Viele Firmen stellten fast gleichzeitig viele Leute an. Ein zweiter Teil ist mit der hohen Zahl der in Pension gehenden Menschen zu erklären. Die Zahl der Neueintritte in den Arbeitsmarkt und die Zahl der Austritte durch Pensionierungen hält sich die Waage. Das war früher anders. Nur die Zuwanderung von netto rund 40’000 Arbeitskräften hat dem Arbeitsmarkt etwas frische Luft zugeführt. Ein dritter Teil ist etwas spekulativ, aber ich halte die Erklärung für realistisch: Die rekordtiefen Zinsen der Nationalbanken haben weltweit für viel Investitionen gesorgt. Viele Leute wurden für neue Projekte angestellt. Dies hat in zahlreichen Westländern zu einem Boom im Arbeitsmarkt geführt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Tiefzinspolitik auch in der Schweiz die Beschäftigung deutlich ankurbelt.