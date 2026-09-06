Das Goldvreneli ist ein - wenn nicht DER Klassiker - unter den Schweizer Goldmünzen. Dabei gibt es andere Stücke, die unter Münzliebhabern begehrt sind. Ein Beispiel sind Zehn-Dukaten-Münzen aus Gold, die 35 Gramm schwer sind und in früheren Jahrhunderten in verschiedenen Ländern geprägt wurden - allerdings kaum je als Umlaufmünze zu Zahlungszwecken, «sondern vielmehr als Statussymbole und zu Repräsentationszwecken», wie Michael Hardmeier vom Zürcher Auktionshaus Sincona sagt. Den Münzherren - Könige, Kaiser beziehungsweise Schweizer Stadtregierungen - hätten die Golddukaten als Geschenke bei Staatsbesuchen oder als Anerkennung für besonders verdiente Mitglieder des Hofstaats gedient.