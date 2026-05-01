Der Schlamassel sei bereits angerichtet, ist der Experte überzeugt. Auch wenn Trump im Iran einen Frieden aushandelt oder sich die Lage etwas beruhigt. Da die Ölpreise in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund des Konflikts bereits massiv geschwankt haben, sei dieser Abwärtstrend für den Handel «bereits in der Pipeline». Evenett schreibt explizit, dass Erklärungen, der Welthandel sei gegenüber dem Konflikt robust geblieben, verfrüht sind.