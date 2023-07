Ein unerwarteter, rasanter Anstieg des Zinszyklus, der die gesamte Zinskurve in die Höhe treiben würde, könnte daher verheerende Folgen haben. Er könnte den Puffer der kalkulierten kalkulatorischen Tragbarkeit aufzehren und dadurch die Kreditwürdigkeit zahlreicher Hypothekennehmer in Gefahr bringen. Diese Eine solche angenommene Entwicklung erhöht würde den Druck auf die Eigentümer erhöhen, ihre Wohnimmobilien so schnell wie möglich zu veräussern, da die Kosten finanziell nicht mehr tragbar wären sind.