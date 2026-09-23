Die Gründe für die Kurskorrektur

Zwei Gründe haben zum Rücksetzer bei Cosmo seit Anfang April geführt. Erstens war die Börsenreaktion in den drei Monaten nach Ankündigung des Durchbruchs im Dezember vergangenen Jahres zu euphorisch. Hiermit folgte der Valor dem klassischen Kursmuster einer Biotechnologieaktie. Nach dem ersten Kurssprung nach Bekanntgabe von positiven Studiendaten geht es oftmals in eine Konsolidierungs- und Bewährungsphase über, weil Gewinne mitgenommen werden. Erst wenn das Unternehmen die nächsten Meilensteine erreicht, nimmt die Nachfrage nach Aktien an der Börse wieder zu.