Die derzeitige Kursschwäche mit dem tiefsten Stand seit Anfang Mai hat ihre Wurzeln unter anderem bei den Quartalszahlen von Ende Juli, als Zuliefererprobleme bekannt wurden. Ebenso wurden Bedenken wegen der künftigen Profitabilität geäussert. Grund sind die erhöhten Investitionen in Forschung und Entwicklung, mit denen Logitech das zukünftige Umsatzwachstum ankurbeln will. Neue Produkte sollen vor allem in den Bereichen Körperhaltung, Spracherkennung und natürlich Gaming entstehen.