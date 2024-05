WAS PASSIERT, WENN TRUMP VERURTEILT WIRD?

Nach dem Urteil könnten bis zur Verkündung des Strafmasses mehrere Wochen oder Monate vergehen. Als Ersttäter würde Trump vermutlich bis dahin gegen Kaution freigelassen. Die Höchststrafe für Trumps mutmassliches Vergehen beträgt nach den Gesetzen von New York ein bis vier Jahre Gefängnis. Häufiger werden Personen ohne Vorstrafen wie der Ex-Präsident zu Geldbussen oder auf Bewährung verurteilt. Tatsächliche Haftstrafen betragen in derartigen Fällen oft ein Jahr oder weniger. Trump könnte selbst bei einer Verurteilung und in Haft weiter Präsident werden.