«Der Rückgang der Inflation im Juni 2026 auf 2,3 Prozent ist ebenso auf die Energiepreise zurückzuführen wie ihr Anstieg bis April 2026. Der Energiepreisschock ​ist im ​Begriff, sich zurückzubilden. Hält die Waffenruhe ⁠zwischen den USA und dem Iran an, dürfte ​sich sogar das Ende ⁠des Tankrabatts im Juli wegen der nun geringeren Rohölpreise nur wenig auf ‌die Inflation auswirken. In den anderen Euroländern dürfte sich die Inflation in den kommenden Monaten abschwächen, nachdem sie in Frankreich bereits im ‌Juni deutlich auf 2,0 Prozent gesunken ist. Die aktuelle ​Entspannung bei den Energiepreisen unterstreicht, dass die EZB mit ihrer Zinserhöhung im Juni vorschnell gehandelt hat und dadurch die Konjunktur derzeit unnötigerweise zusätzlich dämpft.»