3) Pflege im Kanton Bern

Im Kanton Bern wird per 1. November 2026 die Unterstützung für Menschen mit Behinderung verbessert. Dazu hat der Regierungsrat eine entsprechende Verordnung geändert. Betroffene Menschen über 65 Jahren, die in einem Wohnheim leben und Ergänzungsleistungen bekommen, müssen sich nicht mehr selbst an ambulanten Pflegeleistungen beteiligen. Ausserdem wird präziser festgelegt, wann die Versicherung zahlt und wann der Kanton übernimmt. Gleichzeitig werden die Anforderungen an Wohnheime für eine Zulassung als Spitex-Organisation klarer definiert.