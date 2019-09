In seiner Position sei Lakhani für die Prüfung von Wachstumsmöglichkeiten zuständig, teilte die Grossbank am Mittwoch mit. Dazu gehöre unter anderem die Weiterentwicklung eines integrierten Ansatzes für die Kundenbetreuung. Lakhani werde von Zürich aus direkt an CEO Tidjane Thiam berichten.

Lakhani kommt von der Deutschen Bank und war auch Mitglied einer Arbeitsgruppe für Aufsichtspolitik und Finanzstabilität der Europäischen Zentralbank (EZB).

(AWP)