Ein Wechsel zum WEF würde bedeuten, dass Lagarde ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig niederlegt. Dies dürfte wiederum eine umfassendere personelle Neuaufstellung an der Spitze der EZB nach sich ziehen. Die EZB lehnte eine ‌Stellungnahme ab. Der in Genf ansässige Vorstand des WEF wird derzeit gemeinsam von BlackRock-Chef Larry Fink und Roche-Vizepräsident Andre Hoffmann geleitet. Letzterer übernahm diese Funktion, nachdem Gründer Klaus Schwab im vergangenen Jahr zurückgetreten war.