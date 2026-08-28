Der Schritt erfolgt in einer Phase anhaltender Führungsquerelen beim WEF. Im Stiftungsrat wird derzeit über die künftige Spitze des Forums gerungen. Als Favoritin für das Präsidium gilt EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Laut der «NZZ am Sonntag» erklärte sie an einer jüngsten Sitzung, sie sei «ready to serve».